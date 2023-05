Edf : Recours contre l'OPAS rejeté par la Cour d'appel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF annonce que la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de conformité rendue par l'AMF sur l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) initiée par l'Etat français sur les titres de capital de l'électricien.



En conséquence, l'AMF a indiqué dans un avis publié le 2 mai que, conformément aux engagements pris par l'Etat, l'offre serait rouverte pour une durée de 10 jours de bourse à compter du 4 mai et jusqu'au 17 mai inclus.



A l'issue de cette période, l'Etat français demandera la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions et les OCEANE d'EDF puisque les conditions légales et réglementaires le permettant seront réunies.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.