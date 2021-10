Edf : Quelques prise de bénéfices après un gain hebdo de 13%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre a gagné près de 13% en une semaine et subit depuis 2 séances des prises de bénéfices.



UBS, qui affiche un conseil d'achat sur EDF, a relevé jeudi son objectif de cours sur le titre de 15 à 16 euros afin de tenir compte des effets positifs liés au bénéfice ARENH.



Ce dispositif - qui signifie 'accès régulé à l'électricité nucléaire historique' - permet aux fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics.



Pour que ses clients bénéficient de ce dispositif, EDF le réplique dans ses offres. Lorsque les prix de marché sont hauts, le dispositif ARENH est souvent la meilleure solution, puisqu'une partie du prix de l'électricité est alors calculée en fonction des conditions déterminées par l'ARENH.



D'après les prévisions d'UBS, ce dispositif - qui pourrait selon le broker être activé dès le mois de décembre - pourrait accroître le bénéfice d'exploitation (Ebitda) d'EDF d'un milliard d'euros en 2022, à trois milliards d'euros, sous condition de la demande et des prix futurs.



