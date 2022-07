Edf : Processus de succession du PDG lancé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF fait part de la décision conjointe de l'État et de Jean-Bernard Lévy de lancer dès à présent le processus de succession du PDG, le mandat de Jean-Bernard Lévy devant prendra fin au plus tard le 18 mars 2023, compte tenu de la limite d'âge fixée par ses statuts.



En accord avec Jean-Bernard Lévy, le nouveau PDG, lorsqu'il sera nommé, pourra prendre ses fonctions avant cette échéance. Conformément aux dispositions applicables, cette nomination fera l'objet d'une proposition du conseil d'administration à l'État.



Par ailleurs, le conseil 'a pris acte de l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF et apportera tout son concours pour la réaliser, selon les modalités retenues par l'État et dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes'.



