Edf : Prévision de production nucléaire abaissée pour 2022

(CercleFinance.com) - EDF annonce ajuster son estimation de production nucléaire en France pour 2022 à une fourchette allant de 275 à 285 TWh, contre 280-300 TWh précédemment, tout en laissant inchangées celles pour 2023 et 2024, à respectivement 300-330 TWh et 315-345 TWh.



La nouvelle estimation pour 2022 prend en compte l'impact du mouvement social de l'automne, ainsi que l'allongement de la durée d'arrêt de quatre réacteurs concernés par le programme de contrôles et réparations du phénomène de corrosion sous contrainte.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel