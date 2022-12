Edf : Présente son offre à ČEZ pour un réacteur EPR1200

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir soumis à l'exploitant tchèque ČEZ et sa filiale Elektrárna Dukovany II son offre initiale pour un réacteur EPR1200 à construire sur le site de Dukovany en République Tchèque.



EDF a soumis une offre initiale pour la fourniture des services d'ingénierie, d'achat, de construction et de mise en service industrielle d'un réacteur EPR1200 pour le site de Dukovany (tranche 5) ainsi que pour la fourniture d'assemblages combustibles dans le cadre de ce projet.



Le groupe a également effectué des propositions indicatives dont l'objet est d'accompagner le développement d'une flotte de réacteurs en République tchèque, notamment un réacteur supplémentaire à Dukovany (tranche 6) et deux autres réacteurs sur le site de Temelin (tranches 3 et 4).



' Cette première étape représente un jalon majeur pour EDF et ses partenaires, cela marque l'engagement du Groupe en faveur du développement du programme nucléaire tchèque et son souhait d'accompagner le développement d'une flotte de réacteurs EPR dans toute l'Europe ' indique le groupe.



Luc Rémont, Président Directeur Général du Groupe EDF a déclaré: ' EDF et ČEZ partagent de nombreuses valeurs et je suis convaincu que notre proposition saura valoriser les avantages renforcés d'une coopération entre deux exploitants nucléaires européens de premier plan engagés dans l'atteinte des objectifs de neutralité carbone en Europe. '



