Edf : Près de 95% de l'acompte sur dividende payé en actions

(CercleFinance.com) - EDF annonce que 94,92% des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions nouvelles de l'acompte sur dividende 2021, à l'issue de la période d'option ouverte du 15 au 26 novembre inclus. Le prix d'émission des actions a été fixé à 11,12 euros.



Cette opération entraîne la création de 80.844.641 actions nouvelles (représentant après augmentation de capital environ 2,56% du capital) dont la livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris interviendront à compter du 2 décembre.



Le montant du dividende en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement de l'acompte sur dividende en actions au titre de 2021 s'élève à environ 48,2 millions d'euros et sera payé à compter du 2 décembre.



