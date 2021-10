Edf : Pourrait fournir entre 4 et 6 EPR à la Pologne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir remis ce jour au gouvernement polonais une offre préliminaire non-engageante pour un contrat de fourniture des études d'ingénierie, des équipements et pour la construction de quatre à six réacteurs EPR en Pologne, soit une puissance de 6,6 à 9,9 GWe répartie sur deux ou trois sites.



L'offre vise à fixer le cadre d'un partenariat stratégique franco-polonais destiné à soutenir le programme de transition énergétique polonais, en cohérence avec les objectifs européens de neutralité carbone.



Ce programme contribuerait notamment à l'indépendance énergétique du pays, grâce à une production d'électricité couvrant jusqu'à 40% de la demande actuelle du pays et ce pendant au moins 60 ans.



Il marquerait par ailleurs 'une avancée majeure sur la trajectoire polonaise vers la neutralité carbone, en évitant l'émission d'environ 55 millions de tonnes de CO2par an', estime EDF.





