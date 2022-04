Edf : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre EDF, avec un objectif de cours abaissé à 9 euros, contre 10 euros précédemment.



Si le bureau d'analyses met en avant le succès de l'augmentation de capital de 500 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 6,35 euros, il pointe aussi 'une situation très délicate sur le front de la production'.



Ainsi, l'année 2022 sera caractérisée par des volumes de production nucléaire sensiblement inférieurs aux niveaux normatifs avec une production attendue entre 295 et 315TWh, note Oddo qui met notamment en avant 'des problèmes de corrosions sur les circuits du système de sécurité d'un certain nombre de réacteur'.



Par conséquent, EDF pourrait devoir racheter une partie de sa production qui ne pourra pas être livrée sur les marchés: le 14 mars, le groupe estimait le montant de ce rachat à quelque 16 MdsE.



'La situation exceptionnelle que traverse le groupe nous amène à penser que l'hypothèse d'une nationalisation rapide en vue d'une réorganisation complète de la société n'est plus un tabou à présent', assure Oddo.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.