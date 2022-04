Edf : Nouveau plan industriel dédié à l'hydrogène bas carbone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé hier le lancement d'un nouveau plan industriel dédié à l'hydrogène 100% bas carbone.



A travers ce plan, le groupe souhaite développer 3 GW de projets d'hydrogène électrolytique dans le monde d'ici 2030, mobilisant un total de 2 à 3 MdsE d'investissements.



EDF compte développer et co-financer ce projet via des partenariats industriels et en bénéficiant des mécanismes de soutiens nationaux et européens.



Le groupe EDF ambitionne de devenir un des leaders européens de la production d'hydrogène 100% bas carbone, une technologie qui permettra 'de décarboner en profondeur les secteurs de l'industrie et du transport', assure EDF.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.