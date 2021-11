Edf : Ne demandera plus de coupure d'électricité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF ne demandera plus la coupure d'électricité pour ses clients particuliers en situation d'impayés tout au long de l'année.



Cette mesure, qui prendra effet le 1er avril 2022, s'appliquera dans tous les cas, sauf s'il existe une impossibilité physique ou technique de limiter la puissance de l'alimentation électrique du logement précise le groupe.



Une puissance de 1 kVA permet de maintenir plusieurs usages essentiels de l'électricité, tels que l'éclairage, le fonctionnement d'équipements de cuisine (le réfrigérateur, le congélateur, etc.), ou encore la recharge d'appareils électroniques.



' Une telle puissance permet d'assurer un service minimum en attendant que le client régularise sa situation, les factures d'énergie restant dues ' rajoute le groupe.



