Edf : Morgan Stanley reste à 'surpondérer'

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a réitéré mardi sa recommandation 'surpondérer' sur EDF, assortie d'un objectif de cours de 17 euros, estimant que le groupe français est l'un des grands bénéficiaires de la remontée des prix de l'électricité.



Pour le broker américain, le récent mouvement de hausse des prix des matières premières (carbone, gaz, charbon, électricité) constitue un élément porteur pour le secteur, mais qui est sous-estimé par le marché.



A en croire Morgan Stanley, les cours de Bourse de groupes comme EDF, Centrica, SSE, Orsted, Engie et Endesa n'ont pas évolué conformément à l'arrivée de ce nouvel environnement tarifaire.



'Bien qu'EDF constitue un nom bien connu pour jouer la thématique de l'électricité au sein du secteur, le marché se focalise actuellement sur le projet de réforme du nucléaire et la réorganisation du groupe', explique le courtier.



'Pourtant, les conséquences favorables liées à cet effet prix pourraient permettre de limiter le potentiel de baisse si la réforme devait se solder par un échec', souligne-t-il.



