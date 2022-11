Edf : Mise en service d'un parc éolien de 480 MW

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables et EIH (détenue par En-bridge et CPP Investments) annonce la mise en service complète du parc éolien en mer de Saint-Nazaire d'une capacité installée de 480 MW.



Situées entre 12 et 20 km des côtes, les 80 éoliennes du parc produisent désormais l'équivalent de 20% de la consommation annuelle d'électricité de la Loire-Atlantique.



' Durant trois ans, les équipes de construction ont été pleinement mobilisées à terre comme en mer pour que le parc soit aujourd'hui en mesure d'alimenter en électricité l'équivalent de la consommation annuelle de 700 000 personnes ' indique le groupe.



' Ce premier parc éolien s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe EDF qui souhaite doubler sa capacité nette d'énergies renouvelables dans le monde pour atteindre 60 GW en 2030. Il contribue également à la Stratégie Nationale Bas-Carbone du Gouvernement qui vise la neutralité carbone dès 2050 par la sobriété énergétique, le nucléaire et l'accélération des renouvelables ' a déclaré Bruno Bensasson, Directeur Exécutif du groupe EDF, en charge des énergies renouvelables et Président Directeur Général d'EDF Renouvelables.



