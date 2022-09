Edf : Luc Rémont devrait prendre la tête du groupe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Selon BFM Business, le dirigeant actuel de Schneider Electric, Luc Rémont devrait être nommé directeur général d'EDF. Il pourrait être nommé en duo avec une présidente non-exécutive. Il devrait être désigné rapidement par le gouvernement et le président de la République.



Les autres candidats étaient Mariane Laigneau, la patronne d'Enedis et Philippe Knoche, directeur général d'Orano.



Deux femmes étaient candidates au poste de Présidente selon BFM Business, Laurence Parisot et Marianne Laigneau. Laurence Parisot, l'ancienne président du Medef a été administratrice d'EDF. Elle aurait décliné l'offre. Marianne Laigneau resterait donc seule candidate pour le poste de présidente non-exécutive.



