Edf : Le titre à la peine après la dégradation de Moody's

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action EDF s'inscrit en repli mardi à la Bourse de Paris après la dégradation de la note du géant français de l'électricité par Moody's.



L'agence d'évaluation financière a annoncé lundi soir avoir abaissé la note de crédit de long terme d'EDF, ramenée à 'Baa1' contre 'A3' auparavant, en l'assortissant d'une perspective 'négative'.



Cette décision vient clôturer le processus de revue qu'elle avait ouverte sur la note du groupe le 18 janvier.



Cet abaissement de recommandation reflète le fait que 'le profil de risque d'EDF est devenu plus volatil du fait de l'instabilité et de la difficulté à prédire sa production nucléaire sur fond de vieillissement du parc', estime Moody's.



L'agence de notation déplore un 'manque de visibilité' lié à une exposition grandissante aux prix de gros de l'électricité, désormais très volatils, et aux effets pernicieux de la politique du gouvernement visant à protéger les consommateurs français contre le renchérissement de l'énergie.



Bien qu'associés à un risque de crédit modéré, les titres notés 'Baa' sont sont jugés comme appartenant à un niveau intermédiaire et sont susceptibles à ce titre présenter des caractéristiques de la catégorie spéculative.



La décision de Moody's favorise de nouveaux dégagements sur le titre, qui a perdu plus de 22% depuis le début de l'année. Vers 09h30, l'action EDF cède de plus de 1,5% alors que l'indice SBF recule au même moment de 1,1%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.