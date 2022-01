Edf : Le calendrier du projet de Flamanville 3 est ajusté

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé mercredi avoir été amené à modifier le calendrier du projet d'EPR de Flamanville 3, invoquant un contexte industriel 'plus difficile' du fait de la pandémie.



L'électricien français indique que la date de chargement du combustible est désormais décalée de fin 2022 au second trimestre 2023, entraînant au passage une révision à la hausse de l'estimation du coût à terminaison, qui passe de 12,4 à 12,7 milliards d'euros.



Avant de procéder au chargement du combustible et à la conduite des essais d'ensemble de démarrage, plusieurs activités restent à réaliser, précise-t-il dans un communiqué.



Le groupe prévoit notamment de mener une nouvelle campagne d'essais de qualification de l'installation avant le chargement du combustible dans le réacteur.



Concernant l'incident technique rencontré au niveau de la centrale nucléaire de Taishan (Chine), EDF note que les inspections réalisées sur les assemblages combustible du premier réacteur du site ont montré un phénomène d'usure mécanique de certains composants d'assemblage.



Il souligne qu'un tel phénomène a déjà été rencontré sur plusieurs réacteurs du parc nucléaire français et que cet aléa ne remet pas en cause le modèle EPR.



Dans la perspective du démarrage de Flamanville 3, EDF a prévu d'instruire avec l'Autorité de sûreté nucléaire française une solution déjà mise en oeuvre au niveau de son parc nucléaire en exploitation.



Le titre EDF progressait de 1,1% mercredi à la Bourse de Paris.



