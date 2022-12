Edf : L'UE approuve une aide d'Etat de 50 millions d'euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission Européenne annonce avoir autorisé une mesure d'aide française de 50 millions d'euros visant à soutenir un projet de R&D sur de petits réacteurs nucléaires.



L'aide vise notamment à mettre au point ces petits réacteurs disposant d'une puissance maximale de 300 MWe et reposant sur une conception simple et modulaire permettant une production en série. L'aide prendra la forme d'une subvention directe en faveur d'EDF.



La Commission a apprécié cette mesure au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, en particulier d'Encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation.



La Commission a conclu que cette aide, 'limitée au minimum nécessaire' était 'proportionnée pour promouvoir la recherche et à l'innovation en matière nucléaire'. La Commission a en outre estimé que l'aide aura un impact limité sur la concurrence et le commerce entre les États Membres.





