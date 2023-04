Edf : L'ASN valide le calendrier de contrôle des soudures

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF a effectué vendredi un nouveau point de précision concernant le phénomène de corrosion détecté sur des portions de tuyauteries de plusieurs de ses réacteurs nucléaires.



L'électricien souligne que l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) l'a informé hier qu'elle considérait comme 'approprié' le calendrier envisagé pour les contrôles devant porter sur les soudures prioritaires.



A la suite de la découverte de fissures sur des soudures réparées, EDF avait proposé le mois dernier à l'ASN une évolution de sa stratégie de contrôles du phénomène de corrosion.



Dans un bref communiqué, le groupe indique qu'il accélère le contrôle des soudures concernées des systèmes de circuit d'injection de sécurité (RIS) et de circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA), afin de tenir compte des éléments identifiés sur la soudure réparée sur le site de Penly.



Dans le détail, 90% des soudures réparées identifiées comme prioritaires seront contrôlées avant la fin de l'année 2023, et l'ensemble de ces soudures le sera d'ici au premier trimestre 2024.



A date, l'estimation de production nucléaire en France pour 2023 reste dans la fourchette 300-330 TWh.



