Edf : L'ASN modifie les limites de rejets des centrales

(CercleFinance.com) - L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé lundi avoir temporairement modifié ses prescriptions concernant les rejets thermiques de cinq centrales nucléaires d'EDF en raison de la vague de chaleur actuelle.



L'ASN explique dans un communiqué que les modifications des prescriptions encadrant les centrales de Blayais, Bugey, Golfech, Saint-Alban et Tricastin doivent également permettre de répondre à la nécessité d'économiser les réserves de gaz naturel et d'eau des barrages hydroélectriques.



L'agence précise que la canicule a conduit à une élévation inhabituelle de la température de certains cours d'eau, ce qui signifie que les valeurs limites en vigueur sur la température des rejets liquides des centrales pourraient ne pas être respectées.



Dans ce contexte, l'ASN a adopté une décision modifiant temporairement les limites des rejets thermiques de ces centrales, tout en les accompagnant d'une surveillance renforcée de l'environnement aquatique, en particulier de la vie piscicole.



Cette modification des limites de rejets thermiques des centrales restera en vigueur jusqu'au 11 septembre 2022.



