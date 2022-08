Edf : Jefferies n'est plus à achat avec la nationalisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Avec la nationalisation d'EDF à l'horizon, Jefferies dégrade sa recommandation sur le titre de l'électricien de 'achat' à 'conserver' et aligne son objectif de cours sur le prix de rachat proposé par le gouvernement français de 12 euros par action.



Le broker rappelle que le projet de loi qui assurera le financement de l'opération par le gouvernement a été récemment approuvé par l'Assemblée nationale et attend encore son approbation par le Sénat.



'Bien qu'il reste encore plusieurs étapes d'approbation à franchir, la direction a fourni une date approximative d'achèvement à l'automne 2022 lors de la présentation des résultats du premier semestre', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.