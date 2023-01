Edf : Finalise la cession de la centrale de Sloe

(CercleFinance.com) - EDF annonce la réalisation de la cession de sa participation dans la centrale CCGT de Sloe (870 MW) aux Pays-Bas à EPH, producteur et gestionnaire de réseau d'électricité tchèque.



Cette finalisation de cession fait suite de l'annonce de la signature d'un accord de cession le 27 septembre 2022 et l'obtention des autorisations règlementaires requises.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel