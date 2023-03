Edf : Fait un point de précision sur des réacteurs nucléaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF fait un point de précision sur le phénomène de corrosion sous contrainte (CSC) détecté sur des portions de tuyauteries de circuits auxiliaires du circuit primaire principal de plusieurs réacteurs nucléaires.



' EDF a proposé le 10 mars 2023 à l'ASN une évolution de sa stratégie de contrôles du phénomène de corrosion sous contrainte. EDF accélère le contrôle des soudures concernées des systèmes RIS et RRA, afin de tenir compte des éléments identifiés sur la soudure réparée de Penly 1 ' indique le groupe.



L'ASN a indiqué ce jour avoir pris acte de cette évolution de la stratégie et poursuivre le dialogue technique avec EDF afin de s'assurer de la pertinence du calendrier envisagé.



' A date et sur la base de la stratégie de contrôle proposée par EDF, l'estimation de production nucléaire en France pour 2023 reste dans la fourchette 300-330 TWh ' rajoute le groupe.



