Edf : Fait le point sur le parc éolien offshore de St-Nazaire

(CercleFinance.com) - EDF a profité de la visite, samedi 28 août, de plusieurs ministres du gouvernement à Saint-Nazaire, pour faire le point sur l'avancement de son projet de chantier éolien en mer.



Le projet concerne 80 éoliennes d'une capacité totale de 480 MW, localisées sur le plateau rocheux du banc de Guérande, à plus de 12km au large des côtes de la presqu'île.



Deux ans après le démarrage du chantier, la fabrication des différents composants du futur parc a fortement progressé, annonce EDF, et les opérations d'installation en mer ont déjà débuté.



A compter du printemps 2022, les éoliennes seront installées en mer, puis progressivement mises en service, poursuit la société.



Une fois mis en état de marche, le parc devrait produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 700 000 personnes, soit l'équivalent de 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique.



