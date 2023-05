Edf : Émet plus de 3,3 Mds$ d'obligations senior multitranche

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès de son émission d'obligations senior multi-tranches pour un montant nominal de3milliards de dollars U.S. et de500millions de dollars canadiens (environ 370 millions d'USD).



Cinq tranches ont été émises:

• Obligation de 1 milliard de dollars U.S., d'une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 5,700 %

• Obligation de 1 milliard de dollars U.S., d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 6,250 %

• Obligation de 1 milliard de dollars U.S., d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 6,900 %

• Obligation de 300 millions de dollars canadiens, d'une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 5,993 %

• Obligation de 200 millions de dollars canadiens, d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 6,492 %



Ces opérations permettent au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines.



EDF ajoute que la notation attendue pour les Obligations USD et les Obligations CAD est de BBB / Baa1 / BBB+ (S&P / Moody's / Fitch).



