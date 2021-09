Edf : Discussions exploratoires avec GE sur le nucléaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF a confirmé mercredi avoir engagé des discussions exploratoires avec GE relatives à une éventuelle transaction concernant les activités nucléaires du groupe industriel américain.



L'électricien français - qui rappelle que GE est l'un de ses partenaires clés dans le nucléaire - précise qu'il analyse à l'heure actuelle les conditions dans lesquelles ses intérêts pourraient être préservés.



Dans un bref communiqué, EDF explique qu'il évalue en permanence ses options stratégiques dans le cadre normal de ses activités.



Comme le veut l'habituelle formule consacrée, le groupe assure qu'il 'n'y a aucune certitude quant à l'aboutissement de ces travaux et discussions exploratoires'.



Jean-Bernard Lévy, son PDG, avait récemment estimé dans la presse qu'EDF devait accélérer ses projets dans le nucléaire et les énergies renouvelables.



A la Bourse de Paris, l'action EDF progressait de 1,2% après cette annonce, une performance en ligne avec le marché parisien.



A Wall Street, le titre GE était indiqué en hausse de 0,8% en cotations avant-Bourse.



