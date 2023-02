Edf : Des résultats en baisse et un EBITDA de -5MdsE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF a publié aujourd'hui ses résultats pour 2022, marqués par un recul significatif qui s'explique par un contexte de déficit de production en France et de prix de marché élevés.



Le résultat net courant ressort en baisse (-12,7 MdsE), de même que le résultat net part du groupe (-17,9 MdsE) et l'EBITDA est en net recul (-5MdsE). Le chiffre d'affaires a pourtant augmenté à 143,5MdsE, soutenu par les prix de l'électricité et du gaz.



'Les résultats 2022 ont été fortement pénalisés par la baisse de notre production d'électricité, ainsi que par les mesures régulatoires exceptionnelles mises en place en France dans des conditions de marché difficiles', relève Luc Rémont, directeur général d'EDF.



Pour 2023, EDF vise un ratio endettement financier net / EBITDA inférieur ou égal à trois fois et un ratio dette économique ajustée / EBITDA ajusté inférieur ou égal à 4,5 fois.



'Aujourd'hui, notre priorité est le redressement d'EDF. Je suis convaincu que toutes les actions menées commenceront à porter leurs fruits en 2023', poursuit Luc Rémont.



