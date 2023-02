Edf : Conversion de 40% des Océanes à échéance 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé mardi la conversion de 40% de ses Océanes à échéance 2024, conformément à une demande faite par l'Etat français dans le cadre du processus de renationalisation de l'électricien.



Cette conversion se traduit par l'émission d'un peu plus de 113,2 millions d'actions nouvelles, compte-tenu du ratio d'attribution qui avait été établi à 1,2890 action pour chaque Océane détenue.



L'opération aboutit ainsi à une augmentation du capital pour un montant nominal total de 56,6 millions d'euros et une prime de conversion pour un montant de 903,4 millions.



Le capital d'EDF sera par conséquent porté de 1,94 milliard d'euros à plus de deux milliards d'euros, sur la base de quatre milliards d'actions de 0,50 euro de valeur nominale chacune.



La transaction va permettre une réduction de la dette obligataire pour un montant de 956 millions d'euros, tout en renforçant la structure bilantielle d'EDF, avec la possibilité de refinancer une partie de la dette subordonnée hydride.



