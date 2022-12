Edf : Cinq projets éoliens aux USA s'ouvrent à Boralex

(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables, une filiale d'EDF, a annoncé vendredi avoir bouclé la cession au québécois Boralex d'une participation de 50% au sein de cinq parcs éoliens opérés au Texas et au Nouveau Mexique.



Ces cinq projets - qui représentent une capacité totale de 894 MW - avaient été mis en service entre 2014 et 2015.



Dans un communiqué, EDF Renouvelables justifie sa décision par sa volonté de mieux équilibre son portefeuille d'actifs et de disposer des fonds nécessaires au lancement de nouveaux projets.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.



