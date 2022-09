Edf : Cède sa participation dans la centrale CCGT de Sloe

(CercleFinance.com) - EDF annonce la vente de sa participation dans la centrale CCGT de Sloe (870 MW) aux Pays-Bas. EDF détient et exploite 50% de la centrale, conjointement avec son partenaire Pzem.



EDF a signé aujourd'hui un accord avec EPH, producteur et gestionnaire du réseau d'électricité tchèque, pour la vente de la centrale.



' Cette transaction s'inscrit dans le cadre du programme de cession d'actifs d'EDF d'un montant de 3 milliards d'euros ' indique le groupe.



