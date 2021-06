Edf : Bien orienté avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - EDF s'adjuge plus de 2% et surperforme donc la tendance à Paris, avec le soutien du bureau de recherche d'UBS, qui relève sa recommandation sur l'action de l'électricien historique français de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 13 à 15 euros.



'L'ajustement à la valeur du marché du bilan en 2021 ajoute deux euros à notre valorisation 'somme des parties', rendant à nouveau le dossier à un 'achat' solide - avant même de prendre en compte les scénarios de restructuration', explique le broker.



