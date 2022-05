Edf : Barclays reste à 'surpondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réitère son conseil 'surpondérer' sur le titre EDF, avec un objectif de cours de 11,1 euros laissant entrevoir une hausse potentielle de 29,1% de l'action.



EDF a dévoilé un chiffre d'affaires de 35,6MdsE au titre du 1er trimestre, soit une hausse de 62% par rapport au 1er trimestre 2021, tiré par la hausse des prix de l'électricité et du gaz.



L'analyste estime que le titre pourrait par ailleurs surperformer le secteur européen des services publics grâce à un EBITDA 2022 qui devrait ressortir à -200 ME, alors que le marché n'attendait pas d'amélioration à ce stade.



