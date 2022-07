Edf : Barclays dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a dégradé lundi sa recommandation sur le titre Electricité de France, qu'il ramène de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours remonté de 11,1 à 12 euros.



Dans une étude consacrée aux électriciens européens, le broker étaye sa dégradation par le projet de nationalisation lancé la semaine passée par l'Etat français sur EDF, avec l'officialisation d'une offre libellée à 12 euros l'action.



Dans ces conditions, Barclays invoque un potentiel de hausse limité par rapport aux cours actuels et met par ailleurs en évidence la surperformance affichée par le titre cette année (+19% depuis le 1er janvier).



