Edf : Baisse des saisines de particuliers selon le médiateur

(CercleFinance.com) - EDF fait savoir que Bénédicte Gendry, médiateur du groupe EDF, a publié son rapport 2022 qui met notamment en avant une diminution du nombre de saisines des clients particuliers et un fort volume de saisines des clients professionnels et entreprises.



Ainsi, en 2022, le nombre de saisines de clients particuliers a baissé de 14 %. 'Le Médiateur souligne le rôle des actions mises en place par le fournisseur EDF et le distributeur Enedis qui ont contribué à la baisse du nombre de saisines des clients particuliers et à la disparition quasi-totale de certains litiges récurrents portant sur le contrat de fourniture d'énergie', rapporte EDF.



A l'inverse, le Médiateur a enregistré un fort volume de saisines de la part des clients professionnels et des entreprises lié aux délais de traitement de leurs réclamations ou de réponse à leurs demandes, qui dans un contexte de crise énergétique a conduit notamment à une très grande augmentation des sollicitations des services clients d'EDF.



Le Médiateur a également observé une augmentation du nombre de saisines des consommateurs, qui est liée au développement des activités dans les services (mobilité électrique, rénovation énergétique) ou de l'autoconsommation.



