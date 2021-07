Edf : Appel d'offre remporté avec Shell au New Jersey

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Un consortium composé d'EDF et Shell a remporté un appel d'offres portant sur l'exploitation d'un futur parc éolien situé au large des cotes du New Jersey, a annoncé mercredi l'Etat américain.



Le conseil des services publics du New Jersey (NJBPU) explique avoir décidé à l'unanimité d'accorder une capacité de 1510 MW à leur entreprise commune, Atlantic Shores Offshore Wind, ainsi que des capacités de 1148MW à Ocean Wind II, une filiale du danois Orsted.



Ce projet va permettre à l'Etat d'afficher une capacité totale de plus de 3700 MW dans l'éolien et ainsi de se rapprocher de l'objectif fixé par son gouverneur Phil Murphy, à savoir 7500 MW d'électricité offshore d'ici 2035.



Le New Jersey veut produire 100% d'énergie propre à horizon 2050.



Dans un communiqué, le NJBPU dit avoir sélectionné EDF, Shell et Orsted en raison de leur volonté de préserver l'environnement et la pêche, mais aussi car ces groupes ont prévu d'installer des sites industriels au sein de l'Etat.



