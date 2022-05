Edf : Ajustement de projections pour 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point sur le phénomène de corrosion sous contrainte affectant des portions de tuyauteries de réacteurs nucléaires, EDF annonce ajuster son estimation de production nucléaire pour 2022 à 280-300 TWh contre 295-315 TWh précédemment.



A titre illustratif, dans l'état des informations dont l'électricien dispose et sur la base des prix à terme pour 2022 au 18 mai, l'estimation de l'impact de la baisse de production nucléaire en France sur son EBITDA pour 2022 est réévaluée à environ -18,5 milliards d'euros.



Sur la base de ces mêmes éléments, la perspective financière pour le groupe énergétique à fin 2023 est ajustée pour s'établir à des ratios EFN/EBITDA d'environ trois fois ou légèrement supérieur à trois fois et DEA/EBITDA ajusté d'environ cinq fois.



