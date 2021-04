Edf : Achat d'électricité renouvelable de la SNCF

(CercleFinance.com) - Les groupes EDF et SNCF annoncent la signature de leur premier contrat d'achat d'électricité renouvelable (Green Corporate Power Purchase Agreement) d'une durée de 20 ans.



Ce contrat porte sur la production électrique d'une centrale solaire de 20 MW dont la construction débutera dans les prochains mois.



EDF Renouvelables s'engage à fournir pendant 20 ans à SNCF Energie, la production électrique d'une centrale photovoltaïque de 20 MW située sur les communes de Lacha-pelle-Auzac et de Souillac, dans le département du Lot.



La construction de la centrale solaire débutera dès cette année, pour une mise en service prévue en 2023.



