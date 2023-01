Edf : Accord autour du nucléaire civil en Pologne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF et Respect Energy, opérateur et trader européen d'énergies renouvelables basé en Pologne, ont annoncé la signature d'un accord de coopération pour le développement de projets nucléaires basés sur la technologie SMR NUWARD sur des sites spécifiques en Pologne.



EDF et Respect Energy vont s'engager dans le processus d'évaluation de nouveaux sites qui font l'objet d'une coopération exclusive et poursuivre les travaux de préparation du plan d'affaires et des financements associés.



Selon EDF, ce partenariat témoigne de son engagement dans le déploiement d'une stratégie nouveau nucléaire en Europe, avec son SMR européen qui vient compléter l'offre EPR à destination de la Pologne.



Ainsi, avec une gamme de réacteurs EPR à laquelle vient s'ajouter le SMR NUWARD™, EDF dispose d'une offre européenne exhaustive qui permettra d'aider à décarboner l'économie polonaise et à renforcer la sécurité énergétique du pays.





