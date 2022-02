Edf : 15 500 nouveaux collaborateurs en 2022 en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF maintient ses volumes de recrutements en 2022. En France, 15 500 nouveaux collaborateurs intégreront le groupe: 8 000 nouveaux salariés dont 7 000 en CDI, 4 000 alternants pour la promotion 2022-2023 et 3 500 stagiaires.



Pour répondre aux enjeux de la filière nucléaire, le groupe EDF a pour ambition de recruter 7 500 salariés en France dans le domaine du nucléaire sur la période 2022 - 2024, avec 3 300 nouveaux collaborateurs en 2022.



En complément, jusqu'à 750 postes seront proposés en 2022 du côté d'EDF Renouvelables en France et à l'international.



Le groupe EDF compte aujourd'hui plus de 165 000 collaborateurs.



