EDENRED : Un rebond technique à exploiter

(BFM Bourse) - L'entreprise est en croissance technique et fondamentale. Avec un rendement du dividende de plus de 2%, une trésorerie nette, des marges de plus de 20% elle apparait être un bon dossier d'investissement.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Haussière à moyen et long terme, le titre est revenu vers un support et un niveau de prix symbolique, celui des 50€. On pourra se positionner sur le titre pour profiter de la tendance et viser un retour sur les plus hauts.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l’action EDENRED à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l’achat sur le titre EDENRED au cours de 51.380 € avec un objectif à 55.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 48.440 €.

Le conseil BFM Bourse EDENRED Positif 51.380 € Objectif : 55.000 € Potentiel : +7.05 % Stop : 48.440 € Résistance(s) : 53.400 / 55.000 Support(s) : 50.000 / 49.050 / 46.600

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime