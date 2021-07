Edenred : L'émetteur du Ticket Restaurant dépasse son niveau d'activité du 1er semestre 2019

(BFM Bourse) - Edenred relève ses objectifs annuels à l'issue d'un premier semestre plus dynamique que prévu, mais subit quelques prises de bénéfices en Bourse après son récent rallye qui a porté le titre à un pic historique lundi en clôture.

Le groupe français de services et de paiements issu de la scission en 2010 d'AccorHotels entre ses activités d'hôtellerie (Accor) et de services prépayés (Edenred, qui pèse désormais bien plus lourd -12,4 milliards d'euros contre 7,8 milliards- que son ancienne maison-mère) tourne résolument la page du Covid-19. "Edenred fait bien plus qu’effacer la baisse d’activité enregistrée au 1er semestre 2020, affichant une croissance organique de près de 10% (+9,6% NDLR) par rapport à 2019" souligne ainsi le groupe dans son communiqué.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

De janvier à juin, le revenu total du groupe -qui se décompose en chiffre d'affaires opérationnel (97,2% du total) et les autres revenus, générés par le placement des fonds structurellement mis à la disposition d’Edenred (2,8%)- ressort à 757 millions d'euros, en hausse de 8,8% sur un an, précise un communiqué du groupe, qui table désormais sur un objectif de croissance organique d'Ebitda d'"au moins +9% contre +6%" précédemment, malgré les "incertitudes" liées au "timing de sortie de la crise sanitaire". La croissance organique des revenus dépasse même légèrement les 15% sur les six premiers mois de l'année, le groupe présent dans 46 pays (pour plus de 50 millions d’utilisateurs) ayant été affectés par des effets de change très défavorables (-6,1%). L'Ebitda a pour sa part bondi de 20,9% à 295 millions d'euros en données organiques (+15,6% en données publiées), pour un taux de marge d'Ebitda de 39,0%, en hausse de 2,3 points.

Selon un consensus établi par la société auprès de 12 analystes, l'Ebitda était attendu à 286 millions et le chiffre d'affaires opérationnel à 714 millions - il est ressorti à 736 millions. Le bénéfice net s'est de son côté établi à 133 millions, un chiffre là aussi supérieurs aux attentes des analystes (119 millions).

"Après avoir renoué avec la croissance organique dans toutes ses lignes de métiers et dans chacune de ses géographies au premier trimestre 2021, Edenred a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre" se félicite le PDG d'Edenred Bertrand Dumazy.

Edenred estime démontrer "sa capacité à retrouver un niveau de croissance soutenue" grâce à de "nouvelles solutions innovantes, telles que la plateforme Télétravail en France", qui "permet aux entreprises d'amener des fonds à leurs salariés pour leurs dépenses d'équipement liées au télétravail" et dont l'un des premiers clients est Crédit Agricole CIB, a précisé le PDG Bertrand Dumazy lors d'une conférence de presse téléphonique. Le groupe dit avoir signé "au cours du semestre, un nombre de nouveaux contrats avec des PME équivalent à celui de la même période en 2019", se félicitant de ce "dynamisme commercial".

Par pôle, l'activité d'"avantages aux salariés" qui représente 61% de l'activité totale du groupe - Ticket Restaurant, Ticket Cesu (chèques emploi service préfinancés), paiement mobile sans contact, etc. - progresse de 8,8% à 448 millions d'euros de janvier à juin. Edenred ajoute avoir déployé son offre Ticket Restaurant sans carte "permettant aux employeurs d’équiper leurs salariés de façon simple, rapide et sécurisée, en particulier dans un contexte de généralisation du télétravail" dans 5 pays (France, Espagne, Finlande, Italie et Pologne) au cours du premier semestre. En France, où seul un quart des salariés ont des titres restaurant, "contre 50% dans d'autres pays", a affirmé le dirigeant, Edenred est "le numéro un" et voit sa part de marché progresser, a-t-il assuré.

Interrogé pour savoir si cette dématérialisation du Ticket Restaurant - dans laquelle Edenred dit avoir "investi 300 millions d'euros par an ces cinq dernières années" - s'accompagne d'une baisse des taux de commission imposés aux restaurateurs, le PDG d'Edenred a estimé qu'elle avait "surtout profité aux restaurateurs dont les frais de gestion ont considérablement baissé". Le dialogue n'a toutefois pas été renoué avec le syndicat des indépendants de l'hôtellerie restauration (GNI), qui a annoncé en avril fédérer les restaurateurs pour obtenir réparation en justice du "préjudice subi", du fait de commissions jugées trop élevées, perçues par les émetteurs de titres restaurant (outre Edenred: Up, Natixis Intertitres et Sodexo). "Il peut y avoir dans les familles, des bisbilles: j'espère que la raison reviendra", a déclaré Bertrand Dumazy, estimant que le "volume d'affaires" apporté aux "amis restaurateurs" du groupe "a considérablement augmenté ces dernières années".

De leur côté les "solutions de mobilité professionnelles" - cartes de paiement de carburant..., soit 26% de l'activité- ressortent à 190 millions d'euros, en hausse de 10,1% et les "solutions complémentaires" -récompenses aux salariés, solutions de paiement interentreprises, cartes pour les programmes sociaux publics...- affichent une hausse de 9,4% à 98 millions d'euros.

En dépit de cette solide publication accompagnée d'un rehaussement d'objectif annuel, le titre Edenred recule de 2,8% à 49,65 euros ce mardi vers 13h, après s'être échangé à plus de 51 euros pour la première fois de son histoire la veille après cinq séances consécutives de hausse. Malgré le repli du jour, le titre coté au SBF affiche encore une progression proche de 9% depuis le début de l'année.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse