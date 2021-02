Ebay inc : Le BPA ajusté trimestriel progresse de 31%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - eBay a présenté hier soir un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2020, en hausse de 28% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le volume de marchandises échangées à travers le site a atteint 26,6 milliards de dollars, en hausse de 21% (ou +18% à taux de change constants).



Toujours au 4e trimestre, eBay enregistre un bénéfice net ajusté de 600 millions de dollars, en hausse de 12%, soit un BPA ajusté de 0,86 dollar (+31%), supérieur au consensus.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 10,3 milliards de dollars, en progression de 19% (ou +20% à taux de change constants). Le bénéfice net ajusté annuel atteint 1,95 milliard de dollars (+25%), soit un BPA ajusté annuel de 2,29 dollars (+49%).



Le spécialiste du courtage en ligne table sur un chiffre d'affaires compris entre 2,94 et 2,99 milliards de dollars au premier trimestre 2021, soit un BPA ajusté oscillant entre 1,03 et 1,08 dollar.



