Dsm kon : UBS reste à achat, abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur DSM tout en abaissant son objectif de cours de 155 à 145 euros, une nouvelle cible qui laisse un potentiel de hausse de 27% pour l'action du groupe de chimie néerlandais.



'La valorisation tombe à 12 fois l'EBITDA attendu pour 2023 après le revers du troisième trimestre, soit une décote de 25% par rapport aux pairs de la chimie grand public', souligne le broker dans le résumé de sa note.



S'il reconnait que 'd'anciens problèmes refont surface', UBS met en avant la fusion Firmenich, dont la finalisation est attendue au premier trimestre 2023, et qui est selon lui susceptible d'améliorer le profil de risque du groupe.



