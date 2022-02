Dsm kon : Soutenu par des propos de broker

(CercleFinance.com) - DSM prend plus de 2% à Amsterdam sur fond de propos positifs d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur l'action du groupe de chimie malgré un objectif de cours ramené de 205 à 190 euros, au lendemain de la publication de ses résultats annuels.



Dans sa note, le broker pointe 'de solides volumes au quatrième trimestre entraînant un léger dépassement des attentes en nutrition' et attend 'une amélioration séquentielle des marges au premier semestre 2022 grâce aux mesures de tarification prises'.



