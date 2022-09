Dsm kon : Jefferies relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur DSM de 'conserver' à 'achat', malgré un objectif de cours ajusté de 152 à 150 euros, estimant que l'activité nutrition du groupe néerlandais se traite désormais avec une décote de l'ordre de 17% par rapport à ses pairs clés.



Dans le résumé de sa note, le broker considère en outre que 'le multiple implicite pour la fusion Firmenich se situe désormais au niveau plus raisonnable d'environ 18 fois en termes de ratio VE/EBITDA (avant synergies)'.



'De façon importante, il dispose de marges financières significatives (plus de six milliards d'euros) pour réaliser soit de la croissance externe, soit des retours accrus aux actionnaires après l'achèvement de la transaction (premier semestre 2023)', ajoute-t-il.



