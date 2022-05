Dsm kon : Bien orienté pour une cession d'activité

(CercleFinance.com) - DSM grimpe de 7% à Amsterdam, entouré pour l'annonce d'un accord par lequel le chimiste néerlandais va vendre son activité Engineering Materials à Advent International et à Lanxess pour une valeur d'entreprise de 3,85 milliards d'euros.



La transaction proposée marque la conclusion de l'examen par DSM des options stratégiques pour ses deux activités matériaux et achève donc sa transformation en un leader scientifique centré sur les domaines de la santé, de la nutrition et des biosciences.



DSM s'attend à recevoir environ 3,5 milliards d'euros nets de trésorerie après la finalisation de la transaction, qui est soumise aux conditions et approbations habituelles, et devrait intervenir au premier semestre 2023.



