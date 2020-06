Dsm kon : Accord pour une acquisition d'Erber Group

(CercleFinance.com) - DSM prend 2,4% à Amsterdam suite à l'annonce par le groupe de chimie néerlandais d'un accord pour acquérir Erber Group, pour une valeur d'entreprise de 980 millions d'euros (soit environ 14 fois l'EBITDA attendu pour l'exercice 2020).



'Cette transaction, qui exclut deux unités plus petites d'Erber Group, devrait avoir un effet positif sur les résultats lors de la première année suivant la finalisation', affirme DSM, qui attend cette finalisation au dernier trimestre 2020.



Avec ses activités de santé et de nutrition animale de spécialités (Biomin et Romer Labs), Erber Group a réalisé un chiffre d'affaires de 330 millions d'euros et une marge d'EBITDA ajustée de plus de 20% sur les douze mois jusqu'en mars 2020.



