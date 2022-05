Drone volt : A livré deux drones à la Marine Nationale

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce avoir livré deux drones HERCULES 20 à la Marine nationale et assuré la formation de deux pilotes experts.



L'acquisition s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation portant sur le transport de matériels au moyen de deux outils différents : un treuil ou un dropper. Le premier permet de déposer au sol les matériels, le second de les larguer.



À ce stade, les différentes mises en situation laissent entrevoir de nombreuses applications mer-mer ou sol-mer, précise Drone Volt.



Ainsi, 'l'intérêt de la Marine nationale pour notre solution pourrait avoir des répercussions commerciales significatives', estime Marc Courcelle, Directeur Général de Drone Volt.



