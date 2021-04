Dontnod : Le studio Dontnod devient éditeur de jeux vidéo en s'associant avec des Danois

(BFM Bourse) - Le studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo poursuit sa transformation et se lance dans l'édition sous la forme d'une coproduction avec le studio danois PortaPlay, dont Dontnod détiendra la majorité des droits.

Entré en Bourse en 2018 pour se donner les moyens financiers de porter le développement de ses jeux, Dontnod voit sa stratégie se concrétiser avec l'annonce ce jour de son lancement dans l'édition de jeux de développeurs tiers à travers une coproduction avec le studio Portaplay. Le studio tricolore "indépendant de création, de développement et d’édition de jeux vidéo" (la partie "édition" vient d'être ajoutée par Dontnod, le groupe se qualifiant encore seulement de studio de "création et de développement" dans son point d'activité publié la semaine dernière) et le studio canadien de développement "sont "fiers d'annoncer leur collaboration". "Dontnod éditera le prochain jeu de PortaPlay développé sous la forme d’une coproduction dont Dontnod détient la majorité des droits" précise le communiqué.

"Comme pressenti et à l’instar de ce qui est aussi réalisé par Quantic (le studio Quantic Dream, notamment auteur de "Detroit : Become Human", NDLR), Dontnod a décidé d’affirmer son statut d’indépendant en devenant éditeur d’un jeu qui sera développé par un studio externe" constate Charles-Louis Planade, analyste en charge du dossier chez Midcap. Ce dernier maintient sa recommandation à l'achat et sa cible à 26 euros, suggérant un potentiel de hausse de 62% par rapport à son cours de la veille en clôture. Et malgré cette annonce attendue de longue date, le titre affiche une modeste hausse de 1,6% à 16,3 euros.

Récupérer davantage de recettes

Pour soutenir ses ambitions d'éditeur, Dontnod avait annoncé l'année dernière l'ouverture de départements dédiés à l’édition et au marketing, deux nouvelles branches devant permettre au groupe parisien d’accompagner les futures sorties de jeux, développés en interne ou par des studios externes. La mise en place d'un modèle d'autoédition vise à capter une part plus importante des recettes en n'ayant pas d'éditeur à rémunérer quand, jusque-là, le studio français était seulement rémunéré par des redevances convenues à l'avance avec l'éditeur au fil du développement d'un titre, puis par des royalties sur les ventes, l'éditeur prenant à son compte les frais marketing et la distribution.

Dans le cadre de ce partenariat, Dontnod "mettra à disposition de PortaPlay son savoir-faire et l’expérience acquise avec ses précédents titres (le studio français tient notamment sa renommée de son jeu d'aventure Life Is Strange édité par le japonais Square Enix et vendu à plus de 3 millions d'exemplaires tous supports confondus, NDLR) afin de soutenir cette création originale dans son développement et sa commercialisation". "Cette nouvelle collaboration contribue positivement au potentiel de création de valeur du studio-éditeur qui, au travers de cette coproduction maîtrisée, avec une équipe d’une dizaine de développeurs, intègre à son actif une propriété intellectuelle supplémentaire et enrichit son programme de sorties de jeux au-delà de ses capacités de production interne" souligne Dontnod (pour "Don't Nod Entertainement").

"Etendre notre portefeuille avec un jeu complémentaire"

"En tant qu’éditeur, nous voulons proposer aux joueuses et joueurs des expériences à la fois accessibles au plus grand nombre et exigeantes dans leurs thèmes et la qualité de leur conception" explique Xavier Spinat, directeur du pôle édition chez Dontnod. Dans cette optique, "il est clairement apparu dès les premiers échanges avec PortaPlay que coproduire et éditer cette création originale nous permettrait d’étendre notre portefeuille avec un jeu complémentaire de nos productions internes tout en restant fidèle à notre ADN" estime-t-il.

Du côté de PortaPlay, le directeur du développement Hans von Knut Skovfoged s'enthousiasme aussi de ce nouveau partenariat qui représente "une belle opportunité". "Il nous donne non seulement l'occasion de de communiquer avec tous les fans du fantastique catalogue de jeux Dontnod (Life is Strange donc, mais aussi Vampyr -édité par Focus Home Interactive, Twin Mirror ou encore Tell Me Why, édité par Microsoft, NDLR) mais il nous permet également de travailler avec certains des meilleurs talents dans ce domaine - pour nous aider à améliorer notre jeu et offrir aux joueurs la meilleure expérience possible" développe-t-il.

"Peu d’éléments ont filtré sur ce jeu si ce n’est que celui-ci est déjà avancé et d’un budget inférieur à ceux habituellement pratiqués par le groupe, d’où un lancement qui pourrait arriver selon nous à l’horizon 2023" avance Charles-Louis Planade, selon qui "le jeu devrait être dans la veine du portefeuille de Dontnod, et donc disposer d’une narration solide".

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse