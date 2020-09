Dontnod : Les investisseurs rongent leur frein en attendant que s'achève la mue de Dontnod

(BFM Bourse) - Le studio de production de jeux vidéo a levé en juillet de nouveaux fonds pour accélérer la mise en place d'un modèle d'autoédition, pour capter à terme une part plus importante des recettes en n'ayant pas d'éditeur à rémunérer. Mais les comptes semestriels rappellent que cela prendra du temps.

Le cours du studio français de jeux vidéo Don't Nod Entertainement (plus connu sous sa marque commerciale Dontnod) essuie un repli de 4,65% à 12,30 euros mardi matin. Une baisse marquée qui s'explique par des prises de bénéfices, après une ascension de 8,4% au cours des cinq séances précédentes, alors que le groupe a présenté lundi après Bourse des résultats semestriels contrastés dans un contexte de poursuite de sa transition vers un modèle économique plus indépendant.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Rendu célèbre par Life Is Strange, un jeu d'aventure par épisodes dont le système narratif se rapproche d'une série télévisée, Dontnod travaille depuis sa création avec des éditeurs qui financent la production et prennent en charge le marketing et la distribution. Schématiquement l'éditeur rémunère le studio par des redevances convenues à l'avance au fur et a mesure du développement d'un titre, puis par des royalties sur les ventes une fois le jeu commercialisé. Dans ce cadre, les frais de développement sont plus vite absorbés grâce au soutien de l'éditeur, mais les retombées à long terme sont relativement modestes car en contrepartie le taux de royalties perçues reste modéré. Le groupe est entré en Bourse en 2018 pour se donner les moyens financiers de porter le développement de ses jeux, le cas échéant en coproduction, et augmenter le nombre de titres en parallèles, de façon à capter à la commercialisation une part plus importante des revenus. Une augmentation de capital de 6,7 millions d'euros en juillet est venue renforcer les fonds propres, toujours dans cet objectif.

Les comptes du premier semestre 2020 reflètent cette transformation en cours, avec un repli de plus de 10% du chiffre d'affaires consolidé, dont une baisse de 6,62% des redevances à 6,5 millions d'euros et une chute de 29,5% des royalties à 0,92 million d'euros, qui ne portent plus que sur le "back catalogue". A contrario, la production immobilisée, c'est-à-dire le poste qui vise à mesurer comptablement la valeur des jeux achevés ou en voie d'achèvement en vue de leur commercialisation, notamment Twin Mirror et deux autres titres à révéler) a plus que triplé à 3,825 millions d'euros, mais cela n'entre pas en compte dans le chiffre d'affaires.

Les charges de personnel ont de leur côté augmenté de 27,4%, pour accompagner les six projets en cours de production, atteignent 8,8 millions d'euros avec un effectif moyen de 243 personnes sur le semestre. L'Ebitda économique incluant le crédit d'impôt jeux vidéo (CIJV) ressort ainsi à 1,7 million d'euros à fin juin, en retrait de 25%.

Le bénéfice net lui se trouve augmenté de 64% à 0,667 million d'euros, mais marquerait un retrait de 20% en excluant les charges exceptionnelles qui avaient pesé sur le bénéfice du premier semestre 2019.

"Les comptes semestriels 2020 confirment, comme anticipé, la montée en charge des développements en cours et l'absence de royalties issues de nouveaux jeux. Par ailleurs, le premier épisode de Tell Me Why étant sorti le 27 août dernier, les royalties sur ce jeu sont attendues à partir de 2021", résume Dontnod dans son communiqué.

La société fondée par Oskar Guilbert, son actuel PDG, s'attend à ce que le second semestre bénéficie des royalties attendues de Life Is Strange 2, dont le premier épisode est disponible gratuitement depuis le 17 septembre ce qui devrait redynamiser les ventes de l'ensemble du jeu.

Par ailleurs, la seconde partie de l'exercice sera marquée par le lancement de Twin Mirror, premier jeu auto-édité (disposant de royalties garanties dès sa commercialisation) dont la sortie est programmée sur PC avec EPIC Games et sur consoles avec Bandai Namco, le 1er décembre 2020.

Enfin, Dontnod continuera le développement de la nouvelle coproduction avec l'éditeur français Focus Home Interactive (sont projet n°8), la préproduction du projet n°7 et poursuivra le lancement de nouvelles conceptions après les sorties de Life Is Strange 2, Twin Mirror et Tell Me Why. "Le groupe prépare ainsi l'enrichissement de son catalogue au-delà du plan présenté lors de l'introduction en Bourse".

Le succès de Tell Me Why, "édité par Microsoft début septembre, et qui semble conjuguer succès critique avec succès commercial (note Metacritic de 78) puisqu'à la minute où nous écrivons, les ventes semblent déjà avoisiner les 400 000 unités", "laisse rêveur" quant aux chiffres que publierait le groupe" s'il était déjà totalement dans un modèle indépendant, apprécie Charles-Louis Planade, chez Midcap Partners. Conseillant l'achat, en vue d'un objectif de 17 euros, le bureau d'études convient cependant que "cette mutation prendra du temps".

En attendant, l'analyste salue l'ouverture par Dontnod d'un studio à Montréal, à l'image de ses pairs du secteur, qui lui permettra de bénéficier du bassin de talents locaux - et du soutien fiscal à l'industrie qui a fait de la métropole québecoise un haut-lieu mondial.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse