Diageo : Vers une radiation des cotations à Paris et Dublin

(CercleFinance.com) - Diageo annonce son intention de déposer des demandes de radiation de ses actions ordinaires sur les marchés Euronext Paris et Euronext Dublin.



La société indique avoir pris cette décision à la suite d'un examen des volumes de négociation, des coûts et des exigences administratives liés à ses cotations à Paris et Dublin.



La radiation reste soumise à l'approbation du conseil d'administration d'Euronext Paris et à l'approbation d'Euronext Dublin.

'Les radiations n'auront aucun impact sur les opérations quotidiennes de Diageo en France ou en Irlande', précise la firme.



Il est prévu que la radiation de Diageo d'Euronext Paris prenne effet vers le 26 mai, tandis que cette de Dublin pourrait intervenir autour du 30 mai.



Les cotations de Diageo à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO) ne seront pas impactées par les radiations d'Euronext Paris et d'Euronext Dublin, ajoute Diageo.



