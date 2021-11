Diageo : Une nouvelle étape dans les rachats d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé vendredi le lancement d'une nouvelle tranche de son plan de redistribution aux actionnaires, qui prévoit de leur verser jusqu'à 4,5 milliards de livres d'ici à 2024.



Dans un communiqué, le géant britannique des spiritueux indique avoir mandaté la banque d'affaires Goldman Sachs en vue de conduire un programme de rachats d'actions pour un montant pouvant aller jusqu'à 550 millions de livres.



Ces acquisitions de titres, qui doivent débuter aujourd'hui pour se terminer au plus tard en mars 2022, doivent permettre de procéder à une réduction du capital via l'annulation des actions rachetées.



Dans le cadre du premier volet de son programme de rétribution des actionnaires, lancé en janvier 2020, Diageo avait racheté pour 1,25 milliard de livres de ses propres titres.



La seconde phase du programme, qui a débuté au mois de mai, est toujours en cours et vise l'acquisition d'un maximum d'un milliard de livres de ses propres actions.



